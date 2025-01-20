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Драмбаев сравнил уровень УПЛ и чемпионата Хорватии. Кому отдал предпочтение защитник Кривбасса?
Знает о чем говорит
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев считает украинский чемпионат сильнее хорватской лиги.
- Период в Хорватии в составе "Осиека". Какой он уровень хорватского футбола?
- На мой взгляд, уровень хорватского футбола ниже, чем в Бельгии. Потому что чемпионат Бельгии - более непредсказуемый. Ты никогда не знаешь, кто станет победителем.
В целом, считаю, что украинский чемпионат сильнее, чем хорватский", - сказал Драмбаев.
В сезоне 2022/23 Драмбаев защищал цвета бельгийского "Зюлте-Варегема", а в следующей кампании выступал за "Осиек".
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