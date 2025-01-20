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Драмбаев сравнил уровень УПЛ и чемпионата Хорватии. Кому отдал предпочтение защитник Кривбасса?

Премьер-лига
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Драмбаев сравнил уровень УПЛ и чемпионата Хорватии. Кому отдал предпочтение защитник Кривбасса?

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев считает украинский чемпионат сильнее хорватской лиги.

- Период в Хорватии в составе "Осиека". Какой он уровень хорватского футбола?

- На мой взгляд, уровень хорватского футбола ниже, чем в Бельгии. Потому что чемпионат Бельгии - более непредсказуемый. Ты никогда не знаешь, кто станет победителем.

В целом, считаю, что украинский чемпионат сильнее, чем хорватский", - сказал Драмбаев.

В сезоне 2022/23 Драмбаев защищал цвета бельгийского "Зюлте-Варегема", а в следующей кампании выступал за "Осиек".

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Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Чемпионат Бельгии чемпионат Хорватии Александр Драмбаев
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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