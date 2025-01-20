Драмбаев сравнил уровень УПЛ и чемпионата Хорватии. Кому отдал предпочтение защитник Кривбасса?

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев считает украинский чемпионат сильнее хорватской лиги.

- Период в Хорватии в составе "Осиека". Какой он уровень хорватского футбола?

- На мой взгляд, уровень хорватского футбола ниже, чем в Бельгии. Потому что чемпионат Бельгии - более непредсказуемый. Ты никогда не знаешь, кто станет победителем.

В целом, считаю, что украинский чемпионат сильнее, чем хорватский", - сказал Драмбаев.