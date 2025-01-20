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Стало известно, сколько Карпаты заплатили Руху за Сыча и Краснопира

Премьер-лига
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Два игрока подписали полноценные контракты с "зелено-белыми"

Стало известно, сколько Карпаты заплатили Руху за Сыча и Краснопира

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Сразу четыре футболиста "Руха" официально перешли в "Карпаты".

Как известно, защитник Алексей Сыч и форвард Игорь Краснопир подписали полноценные контракты с "зелено-белыми". По данным Transfermarkt, за обоих футболистов клуб заплатил суммарно 2 миллиона евро - по одному миллиону за каждого из игроков.

Также по информации портала, соглашение Сыча рассчитано до 30 июня 2028 года, а Краснопира - до 30 июня 2029 года.

Полузащитники Олег Федор и Илья Квасница будут выступать на правах аренды за "Карпати" с последующим обязательством выкупа в течение 2025 года.

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Рух (Львов) Алексей Сыч Карпаты (Львов) Илья Квасница Игорь Краснопир Олег Федор
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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