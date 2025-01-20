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Черноморец назвал соперников на зимних сборах в Турции

Премьер-лига

Одесситы запланировали восемь спаррингов

Черноморец назвал соперников на зимних сборах в Турции

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" отправился на тренировочный сбор в Турцию. Одесская команда будет проживать в отеле "TUI Blue Side" (Манавгат) и планирует провести 8 спаррингов.

Расписание спаррингов "Черноморца":

  • 22 января - "Дукаджини" (Клине, Косово)
  • 26 января - "Дрита" (Гнилане, Косово)
  • 30 января - ФК "Кишварда" (Венгрия)
  • 30 января - ФК "Малишево" (Косово)
  • 4 февраля - "Фратрия" (Варна, Болгария)
  • 8 февраля - "Чиксереда" (Мьеркуря-Чук, Румыния)
  • 8 февраля - ФК "Бельцы" (Молдова)
  • 12 февраля - соперник уточняется.

Ранее сообщалось, что в составе "Черноморца" на турецкое Средиземноморье полетят новые футболисты - полноправный член команды Магомед Кратов, который пришел из киевского "Локомотива" и взятые в аренду Эмиль Мустафаев из житомирского "Полесья" и Богдан Панчишин из "Полесья-2".

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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