Черноморец назвал соперников на зимних сборах в Турции

"Черноморец" отправился на тренировочный сбор в Турцию. Одесская команда будет проживать в отеле "TUI Blue Side" (Манавгат) и планирует провести 8 спаррингов.

Расписание спаррингов "Черноморца":

22 января - "Дукаджини" (Клине, Косово)

26 января - "Дрита" (Гнилане, Косово)

30 января - ФК "Кишварда" (Венгрия)

30 января - ФК "Малишево" (Косово)

4 февраля - "Фратрия" (Варна, Болгария)

8 февраля - "Чиксереда" (Мьеркуря-Чук, Румыния)

8 февраля - ФК "Бельцы" (Молдова)

12 февраля - соперник уточняется.

Ранее сообщалось, что в составе "Черноморца" на турецкое Средиземноморье полетят новые футболисты - полноправный член команды Магомед Кратов, который пришел из киевского "Локомотива" и взятые в аренду Эмиль Мустафаев из житомирского "Полесья" и Богдан Панчишин из "Полесья-2".