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Черноморец назвал соперников на зимних сборах в Турции
Одесситы запланировали восемь спаррингов
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" отправился на тренировочный сбор в Турцию. Одесская команда будет проживать в отеле "TUI Blue Side" (Манавгат) и планирует провести 8 спаррингов.
Расписание спаррингов "Черноморца":
- 22 января - "Дукаджини" (Клине, Косово)
- 26 января - "Дрита" (Гнилане, Косово)
- 30 января - ФК "Кишварда" (Венгрия)
- 30 января - ФК "Малишево" (Косово)
- 4 февраля - "Фратрия" (Варна, Болгария)
- 8 февраля - "Чиксереда" (Мьеркуря-Чук, Румыния)
- 8 февраля - ФК "Бельцы" (Молдова)
- 12 февраля - соперник уточняется.
Ранее сообщалось, что в составе "Черноморца" на турецкое Средиземноморье полетят новые футболисты - полноправный член команды Магомед Кратов, который пришел из киевского "Локомотива" и взятые в аренду Эмиль Мустафаев из житомирского "Полесья" и Богдан Панчишин из "Полесья-2".
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Источник:ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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