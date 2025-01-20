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Попали в немилость Кобина. Четверо игроков Ингульца стали свободными агентами
Не сработались
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В понедельник, 20-го января 2025-го года, сразу четверо бывших "заложников" петровского "Ингульца" стали свободными. По информации UA-Футбол, Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько наконец разорвали контракт с клубом и стали свободными агентами.
Дальнейшая судьба квартета еще неизвестна, однако игроки имеют предложения и рассматривают варианты продолжения карьеры как в клубах УПЛ, так и в составах представителей чемпионской группы Первой лиги.
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Напомним, что в начале ноября при Василии Кобине решением, которое поддержал президент "Ингульца" Александр Поворознюк, были отстранены от первой команды пять игроков. Кроме выше упомянутой четверки в списке был Артем Ситало, однако 35-летний нападающий до сих пор остается в клубе на контракте.
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