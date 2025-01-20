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4 вратаря и 2 форварда. Колос объявил состав на турецкие сборы
Команда отбывает в Турцию 21 января
koloskovalivka.com
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Перед выездом главный тренер команды Александр Поздеев обнародовал список футболистов, которые отправятся на сборы.
С командой будут работать четыре голкипера. Поедет на сборы и новичок "Колоса" Николай Ковталюк. Джованни Боливар прибудет из Венесуэлы на место дислокации "Колоса" в Турции.
Состав "Колоса":
Вратари: Иван Пахолюк, Валентин Горох, Роман Мысак, Никита Воробьев.
Защитники: Егор Поправка, Владислав Шершень, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Эдуард Козик, Илир Красничи, Андрей Бойко.
Полузащитники: Павел Ориховский, Олег Криворучко, Сантос Диего, Владислав Велетень, Артем Гусол, Даниил Денисенко, Александр Демченко, Ника Гагнидзе, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков, Ариалдо Ррапай, Алексей Безручук.
Нападающие: Николай Ковталюк, Джованни Боливар.
Напомним, что в планах команды в Турции провести 8 контрольных матчей.
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