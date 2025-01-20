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4 вратаря и 2 форварда. Колос объявил состав на турецкие сборы

Премьер-лига
Обновлено

Команда отбывает в Турцию 21 января

4 вратаря и 2 форварда. Колос объявил состав на турецкие сборы

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" объявил состав, который поедет в Турцию на подготовку ко второй части сезона.

Перед выездом главный тренер команды Александр Поздеев обнародовал список футболистов, которые отправятся на сборы.

С командой будут работать четыре голкипера. Поедет на сборы и новичок "Колоса" Николай Ковталюк. Джованни Боливар прибудет из Венесуэлы на место дислокации "Колоса" в Турции.

Состав "Колоса":

Вратари: Иван Пахолюк, Валентин Горох, Роман Мысак, Никита Воробьев.

Защитники: Егор Поправка, Владислав Шершень, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Эдуард Козик, Илир Красничи, Андрей Бойко.

Полузащитники: Павел Ориховский, Олег Криворучко, Сантос Диего, Владислав Велетень, Артем Гусол, Даниил Денисенко, Александр Демченко, Ника Гагнидзе, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков, Ариалдо Ррапай, Алексей Безручук.

Нападающие: Николай Ковталюк, Джованни Боливар.

Напомним, что в планах команды в Турции провести 8 контрольных матчей.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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