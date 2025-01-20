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Разделены на две части. Главный тренер Черноморца рассказал про особенности подготовительных сборов

Премьер-лига
Обновлено

Семь соперников из восьми уже известны

Разделены на две части. Главный тренер Черноморца рассказал про особенности подготовительных сборов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец", который проведет тренировочный сбор в Турции, запланировал восемь контрольных матчей. Как сообщил корреспонденту UA-Футбол главный тренер Александр Бабич, сам сбор будет разделен на две части.

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– В каждой из них планируем провести по четыре спарринга, – сказал он. – В первой части нашими соперниками будут команды "Дукаджини" из Косово, с которой мы сыграем послезавтра, 22 января. Через четыре дня нас ждет еще один поединок с косоварами – на этот раз с "Дритой" (26 января). На 30-е число запланировано сразу два матча – сначала с венгерским ФК "Кишварда", а затем с очередным соперником из Косово – ФК "Малишево".

Во второй части турецкого сбора сыграем с болгарской "Фратрией" (4 февраля), румынской "Чиксердой" и молдавским ФК "Бельцы" (обе встречи состоятся 8 февраля). Что касается еще одного спарринга, который у нас запланирован на концовку пребывания в Турции, 12 февраля, то соперник еще уточняется.

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