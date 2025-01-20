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Клуб Ла Лиги ведет переговоры по защитнику Полесья

Премьер-лига
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Но отпускать в аренду житомирский клуб игрока не хочет

Клуб Ла Лиги ведет переговоры по защитнику Полесья

Фото - ФК Полісся

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"Полесье" отказало клубу испанской Ла Лиги, который делал предложение по 21-летнему защитнику Артему Смолякову.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, игрока пытался арендовать аутсайдер испанского чемпионата "Реал Вальядолид".

Впрочем, несмотря на отказ по аренде, испанцы выразили готовность вернуться с предложением по полноценной покупке, поэтому переговоры в процессе.

В этом сезоне Смоляков провел 19 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт защитника действует до 30 июня 2028 года.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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