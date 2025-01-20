Клуб Ла Лиги ведет переговоры по защитнику Полесья

" Полесье " отказало клубу испанской Ла Лиги, который делал предложение по 21-летнему защитнику Артему Смолякову.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, игрока пытался арендовать аутсайдер испанского чемпионата "Реал Вальядолид".

Впрочем, несмотря на отказ по аренде, испанцы выразили готовность вернуться с предложением по полноценной покупке, поэтому переговоры в процессе.

В этом сезоне Смоляков провел 19 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт защитника действует до 30 июня 2028 года.