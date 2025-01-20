Неделя еврокубков. Предпоследний шанс Украины избежать исторического провала в Таблице коэффициентов

Седьмой тур Лиги чемпионов – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Седьмой тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Седьмой тур Лиги чемпионов разделен на два игровых дня; седьмой тур Лиги Европы – на три игровых дня.

Два январских тура Лиги чемпионов и Лиги Европы – это шанс для Украины исправить тяжелое положение в Таблице коэффициентов. Падение на 23-е место уже произошло. Если не спрогрессировать хотя бы на одну позицию, есть большая угроза старта чемпиона УПЛ в сезоне 2026/27 с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Шанс на исправление положения есть, но он неочевиден. Нужно стечение многих обстоятельств. Тем более окончательно исправить ситуацию все равно не удастся, потому что конкуренты, которые впереди, все будут представлены в весне. Единственное, что мы можем сделать в январе – это тоже остаться в игре на раунды плей-офф. И тогда борьба просто продолжится в ближайшем будущем.

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Точно в весне не будет "Динамо". Его миссия в контексте Таблицы коэффициентов – набрать хотя бы какие-то баллы в матчах с "Галатасараем" (Турция) и РФШ (Латвия), которые точно станут последними еврокубковыми поединками для киевлян в этом сезоне. У "Шахтера" ситуация немного перспективнее: но для продолжения борьбы нужно добыть минимум четыре очка в матчах с "Брестом" (Франция) и "Боруссией" (Дортмунд, Германия) (но вполне вероятно, что понадобятся все шесть).

Кипр (один из наших конкурентов) в январе не сможет нарастить отрыв от Украины, потому что представлен лишь в Лиге конференций, которая возобновится уже в феврале. Швеция еще может убежать, если "Мальме" и "Эльфсборг" зацепятся за очки в двух последних турах, а мы провалимся. У Сербии в январе выступит "Црвена Звезда". Но обе страны (Швеция и Сербия) точно будут в плей-офф, Украина – не факт.

Также в январе есть угроза для Украины опуститься еще ниже в Таблице коэффициентов – Венгрия силами "Ференцвароша" оказывает значительное давление. Эта страна может опередить Украину чисто благодаря игровым очкам (две победы "Ференцвароша" – по два поражения "Динамо" и "Шахтера"). Но не забываем о бонусах, которые, очень вероятно, достанутся венграм. Есть ли разница между 23-м и 24-м местами, куда может опуститься Украина? Нет. Но такой регресс может помешать Украине воспользоваться сдвигом сетки (ребалансом), если он будет. Одним словом – не желательно опускаться еще ниже.

До сих пор остается актуальной борьба в рейтинге клубов для "Шахтера" (матчи обозначены символом *), хотя шансы на прямую путевку в основной этап какого-то из еврокубков из-за квоты рейтинга клубов тоже не очень велики.

(выгодны победы команд, выделенные жирным)

Лига Европы. 21.01.2025

"Галатасарай" (Турция) 17:30 "Динамо" (Киев, Украина).

Лига чемпионов. 21.01.2025

"Црвена Звзеда" (Сербия) 22:00 ПСВ (Нидерланды) ;

; "Слован" (Словакия) 22:00 "Штутгарт" (Германия).

Лига чемпионов. 22.01.2025

"Шахтер" (Украина) 19:45 "Брест" (Франция);

"Брест" (Франция); "Арсенал" (Англия) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия);

"Динамо" (Загреб, Хорватия); "Реал" (Испания) 22:00 "Зальцбург" (Австрия)*.

Лига Европы. 23.01.2025

"Порту" (Португалия) 19:45 "Олимпиакос" (Греция)*;

"Олимпиакос" (Греция)*; "Мальме" (Швеция) 19:45 "Твенте" (Нидерланды) ;

; "Айнтрахт" (Германия) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия);

"Ференцварош" (Венгрия); "Эльфсборг" (Швеция) 22:00 "Ницца" (Франция) ;

; МЮ (Англия) 22:00 "Рейнджерс" (Шотландия).

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