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Шахтер за 6 млн евро продал форварда в Турцию, - журналист

Премьер-лига

И это не Зубков

Шахтер за 6 млн евро продал форварда в Турцию, - журналист

ФК Шахтар

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" договорился о трансфере форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, "горняки" получат за 23-летнего игрока 6 млн евро.

Также в контракте предусмотрены бонусы и процент следующего трансфера футболиста.

При этом источник отмечает, что донецкий клуб пошел навстречу нападающему, которому турецкая команда предложила "в разы" лучшие условия в финансовом плане.

апомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро.

"Трабзонспор" после 19 туров идет 10-м в турнирной таблице чемпионата Турции, но имеет игру в запасе. За команду также выступает украинец Арсений Батагов.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
20.01.2025 в 18:05
Намана.
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
20.01.2025 в 18:05
Намана.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.01.2025 в 17:57
проект копанка заканчивает свое существование
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0
6
shura73 (угледар)
20.01.2025 в 18:00
иди лечись дальше тупое чмо и молись чтобы не исчез твой .....кривбасс
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5
0
aleks68
20.01.2025 в 18:03
доказательства?гниль тупая.продажа нескольких игроков ничего не значит.захотят скупят половину твоего кривбасса.
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4
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
20.01.2025 в 18:06
Там и брать некого по большому счету,;
 
0
0
Matachorros (Chicago)
20.01.2025 в 17:55
И Зубкова с его зубчихой
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0
4
shura73 (угледар)
20.01.2025 в 17:43
найдут другого.ещё бы спихнули бондаренко
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2
0

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