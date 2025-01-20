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Шахтер за 6 млн евро продал форварда в Турцию, - журналист
И это не Зубков
ФК Шахтар
Турецкий "Трабзонспор" договорился о трансфере форварда "
Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, "горняки" получат за 23-летнего игрока 6 млн евро.
Также в контракте предусмотрены бонусы и процент следующего трансфера футболиста.
При этом источник отмечает, что донецкий клуб пошел навстречу нападающему, которому турецкая команда предложила "в разы" лучшие условия в финансовом плане.
апомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро.
"Трабзонспор" после 19 туров идет 10-м в турнирной таблице чемпионата Турции, но имеет игру в запасе. За команду также выступает украинец Арсений Батагов.
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