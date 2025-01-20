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Рекордная сумма на вход. Известно, сколько Полесье заплатило за уругвайского форварда
Житомирский клуб продолжает сотрясать трансферный рынок
polissyafc.com
"Полесье" официально объявило
Житомирский клуб официально не афишировал сумму трансфера, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту "волки" заплатили "Некаксе" 1.750 миллион евро.
И это сумма стала безусловным рекордом клуба по входящим трансферам.
Ранее по 1 миллиону евро "Полесье" платило за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.
Напомним, контракт Факундо Батисты с "Полесьем" оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.
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