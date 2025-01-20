Рекордная сумма на вход. Известно, сколько Полесье заплатило за уругвайского форварда

"Полесье" официально объявило о подписании контракта с 26-летним уругвайским форвардом Факундо Батистой.

Житомирский клуб официально не афишировал сумму трансфера, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту "волки" заплатили "Некаксе" 1.750 миллион евро.

И это сумма стала безусловным рекордом клуба по входящим трансферам.

Ранее по 1 миллиону евро "Полесье" платило за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.

Напомним, контракт Факундо Батисты с "Полесьем" оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.