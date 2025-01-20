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Цыганык: Динамо не захотело платить те деньги, которые Рух требовал за Слюбика
Журналист говорит, что Рух просил немалые деньги
Фото: ФК Рух
Украинский комментатор Игорь Цыганык рассказал, почему "
"Я так понимаю, что "Динамо" не захотело платить те деньги, который "Рух" требовал за Слюбика.
Футболист мог бы быть в "Динамо". "Защитник не лучше тех, что сейчас есть в "Динамо", - это слова непосредственно Шовковского.
Но платить немаленькие деньги, которые "Рух" запросил за игрока, "Динамо" просто не захотело.
Тут не вопрос в том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", а в том что "Динамо" не захотело за него платить деньги", - сказал Цыганык.
Напомним, что ранее спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий заявлял о том, что
Также отметим, что 20-летний футболист в этом сезоне провел лишь 6 матчей, поскольку с июля по октябрь отсутствовал из-за травмы. Всего в составе "желто-черных" он сыграл 54 поединка, дебютировав в кампании 2022/23.
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