Цыганык: Динамо не захотело платить те деньги, которые Рух требовал за Слюбика

Украинский комментатор Игорь Цыганык рассказал, почему " Динамо " не оставило центрбека "Руха" Богдана Слюбика, который был на просмотре в киевской команде.

"Я так понимаю, что "Динамо" не захотело платить те деньги, который "Рух" требовал за Слюбика.

Футболист мог бы быть в "Динамо". "Защитник не лучше тех, что сейчас есть в "Динамо", - это слова непосредственно Шовковского.

Но платить немаленькие деньги, которые "Рух" запросил за игрока, "Динамо" просто не захотело.

Тут не вопрос в том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", а в том что "Динамо" не захотело за него платить деньги", - сказал Цыганык.