  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Динамо не захотело платить те деньги, которые Рух требовал за Слюбика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Динамо не захотело платить те деньги, которые Рух требовал за Слюбика

Премьер-лига
Обновлено

Журналист говорит, что Рух просил немалые деньги

Цыганык: Динамо не захотело платить те деньги, которые Рух требовал за Слюбика

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский комментатор Игорь Цыганык рассказал, почему "Динамо" не оставило центрбека "Руха" Богдана Слюбика, который был на просмотре в киевской команде.

"Я так понимаю, что "Динамо" не захотело платить те деньги, который "Рух" требовал за Слюбика.

Футболист мог бы быть в "Динамо". "Защитник не лучше тех, что сейчас есть в "Динамо", - это слова непосредственно Шовковского.

Но платить немаленькие деньги, которые "Рух" запросил за игрока, "Динамо" просто не захотело.

Тут не вопрос в том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", а в том что "Динамо" не захотело за него платить деньги", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий заявлял о том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", так как Шовковский не гарантировал ему место в составе.

Также отметим, что 20-летний футболист в этом сезоне провел лишь 6 матчей, поскольку с июля по октябрь отсутствовал из-за травмы. Всего в составе "желто-черных" он сыграл 54 поединка, дебютировав в кампании 2022/23.

По теме
yellow-arrow
"Даже не знаю, как можно такой гандикап просрать", - Маркевич считает Динамо явным фаворитом в УПЛ
yellow-arrow
Клуб УПЛ готовится к снятию трансферного бана. Вопрос решится в ближайшее время
yellow-arrow
Хороший почин. Александрия в первом зимнем спарринге разгромила грузин
Динамо (Киев) Рух (Львов) Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
20.01.2025 в 20:46
От,якби на дурняяяяк!
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
20.01.2025 в 20:46
От,якби на дурняяяяк!
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости