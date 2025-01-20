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Хороший почин. Александрия в первом зимнем спарринге разгромила грузин

Премьер-лига
Обновлено

Команда Ротаня 3:0 обыграла Динамо Батуми

Хороший почин. Александрия в первом зимнем спарринге разгромила грузин

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" провела свой первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

В понедельник, 20 января, "горожане" сыграли против "Динамо" Батуми.

Матч прошел под контролем украинской команды и закончился со счетом 3:0 в пользу "Александрии". Голы забивали Скорко, Козак и Беляев.

24 января команда Ротаня сыграет спарринг с чешским "Баником".

"Александрия" - "Динамо" Батуми, Грузия 3:0

Голы: Скорко (27), Козак (46) и Беляев (53)

"Александрия" 1 тайм: Шевченко, Калюжный, Шостак, Мартынюк, Копина, Смирный, Скорко, Кулков, Костышин, Цара, Ковалец

"Александрия" 2 тайм: Ермаков, Мишнев, Ващенко, Кравченко, Ндика, Матвеев, Шабанов, Козак, Беляев, Аморал, Филиппов

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