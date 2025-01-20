Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хороший почин. Александрия в первом зимнем спарринге разгромила грузин
Команда Ротаня 3:0 обыграла Динамо Батуми
fco.com.ua
"
В понедельник, 20 января, "горожане" сыграли против "Динамо" Батуми.
Матч прошел под контролем украинской команды и закончился со счетом 3:0 в пользу "Александрии". Голы забивали Скорко, Козак и Беляев.
24 января команда Ротаня сыграет спарринг с чешским "Баником".
"Александрия" - "Динамо" Батуми, Грузия 3:0
Голы: Скорко (27), Козак (46) и Беляев (53)
"Александрия" 1 тайм: Шевченко, Калюжный, Шостак, Мартынюк, Копина, Смирный, Скорко, Кулков, Костышин, Цара, Ковалец
"Александрия" 2 тайм: Ермаков, Мишнев, Ващенко, Кравченко, Ндика, Матвеев, Шабанов, Козак, Беляев, Аморал, Филиппов
Популярное сейчас
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Крупский определился, где будет играть во второй части сезона
- Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки