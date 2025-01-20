"Даже не знаю, как можно такой гандикап просрать", - Маркевич считает Динамо явным фаворитом в УПЛ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич считает, что " Динамо " является главным фаворитом в текущем сезоне чемпионата Украины, потому что уже имеет солидный гандикап.

"Даже не знаю, как можно такой гандикап, извините за слово, просрать (превосходство над "Александрией", которая держится второй в турнирной таблице УПЛ составляет пять очков, а над "Шахтером" – десять, но "горняки" имеют еще игру в запасе, - прим.). Увидим, как все сложится, но я реально не понимаю, как киевляне могут не выиграть чемпионат, имея сейчас такое преимущество.

Единственное, что меня тревожит, так ну очень слабенькая оборона "Динамо", – рассказал Маркевич.