Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Даже не знаю, как можно такой гандикап просрать", - Маркевич считает Динамо явным фаворитом в УПЛ
У киевлян перед весной серьезный гандикап
metalist1925
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич считает, что "
"Даже не знаю, как можно такой гандикап, извините за слово, просрать (превосходство над "Александрией", которая держится второй в турнирной таблице УПЛ составляет пять очков, а над "Шахтером" – десять, но "горняки" имеют еще игру в запасе, - прим.). Увидим, как все сложится, но я реально не понимаю, как киевляне могут не выиграть чемпионат, имея сейчас такое преимущество.
Единственное, что меня тревожит, так ну очень слабенькая оборона "Динамо", – рассказал Маркевич.
Напомним, что после 17-ти туров у "Динамо" 43 зачетных балла и команда единолично возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги . Отрыв от держащейся второй "Александрии" составляет пять очков, а от "Шахтера", который идет третьим – 10.
Популярное сейчас
- Шахтер за 6 млн евро продал форварда в Турцию, - журналист
- Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир
- Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров