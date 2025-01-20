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Драмбаев: В Хорватии очень мало команд, у которых есть инфраструктура и условия, как в Кривбассе
В Кривбассе все хорошо
fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев, который поиграл и в Хорватии, расхвалил инфраструктуру криворожского клуба.
– Это правда, что инфраструктура "Кривбасса" сейчас одна из лучших в УПЛ?
- Да, я могу так сказать. Здесь все есть для развития и прогресса - поля, тренировочные залы, условия для возобновления. Взять ту же саму Хорватию, там очень мало команд, у которых есть подобная инфраструктура и условия, как в "Кривбассе".
– Многие игроки "Кривбасса" в интервью говорят, что Юрий Вернидуб для них как второй отец. А кем является Юрий Николаевич для тебя?
– Я думаю, можно сказать, что Юрий Вернидуб для нас как второй отец. В моем случае, он первым узнает какие-то мои проблемы и является первым, кто помогает мне с этими проблемами.
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