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Драмбаев: В Хорватии очень мало команд, у которых есть инфраструктура и условия, как в Кривбассе

Премьер-лига
Обновлено

В Кривбассе все хорошо

Драмбаев: В Хорватии очень мало команд, у которых есть инфраструктура и условия, как в Кривбассе

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев, который поиграл и в Хорватии, расхвалил инфраструктуру криворожского клуба.

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– Это правда, что инфраструктура "Кривбасса" сейчас одна из лучших в УПЛ?

- Да, я могу так сказать. Здесь все есть для развития и прогресса - поля, тренировочные залы, условия для возобновления. Взять ту же саму Хорватию, там очень мало команд, у которых есть подобная инфраструктура и условия, как в "Кривбассе".

– Многие игроки "Кривбасса" в интервью говорят, что Юрий Вернидуб для них как второй отец. А кем является Юрий Николаевич для тебя?

– Я думаю, можно сказать, что Юрий Вернидуб для нас как второй отец. В моем случае, он первым узнает какие-то мои проблемы и является первым, кто помогает мне с этими проблемами.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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