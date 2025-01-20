Премьер-лига
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Ожидаемо. Полесье назвало лучшего игрока команды в 2024 году
Приз выиграл Алексей Гуцуляк
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Первое место с большим отрывом занял Алексей Гуцуляк. Также в тройке - Александр Назаренко и Сергей Чоботенко.
Алексей Гуцуляк - 56%
Александр Назаренко - 33,7%
Сергей Чоботенко - 6,2%
Отметим, что Гуцуляк, который присоединился к "Полесью" летом 2024 года и в 19 матчах за команду забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
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