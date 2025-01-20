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Ожидаемо. Полесье назвало лучшего игрока команды в 2024 году

Премьер-лига
Обновлено

Приз выиграл Алексей Гуцуляк

Ожидаемо. Полесье назвало лучшего игрока команды в 2024 году

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" подвело итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в 2024 году.

Первое место с большим отрывом занял Алексей Гуцуляк. Также в тройке - Александр Назаренко и Сергей Чоботенко.

Алексей Гуцуляк - 56%

Александр Назаренко - 33,7%

Сергей Чоботенко - 6,2%

Отметим, что Гуцуляк, который присоединился к "Полесью" летом 2024 года и в 19 матчах за команду забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

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Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Сергей Чоботенко Александр Назаренко
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