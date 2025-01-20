Клуб УПЛ готовится к снятию трансферного бана. Вопрос решится в ближайшее время

На днях одесситы прибыли на сборы в Турцию, где уже 22-го числа проведут первый спарринг с косоварским ФК "Дуканджини". По информации UA-Футбол, в клубе надеются оперативно решить вопрос трансферного бана, поэтому уже в среду (22-го января) в футболке "Черноморца" может дебютировать, хотя и не официально, Сергей Корнийчук. 20-летний левый защитник, который принадлежит "Полесью" и выступал за вторую команду житомирцев, поехал на сборы вместе с одесситами и будет выступать в составе "моряков" на правах аренды до конца текущего сезона.

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А вот еще один представитель "Полесья" Эмиль Мустафаев должен присоединиться к числу подопечных Александра Бабича в ближайшее время.

Напомним, что ранее тренер одесситов говорил о том, что вопрос трансферного бана руководство клуба держит на контроле.