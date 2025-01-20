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"С такими качествами, которых в Украине очень-очень мало", - Лупашко анонсировал новичка-легионера в Карпатах
Возможно, это будет аргентинец
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
"Ждем еще одного очень перспективного игрока середины поля. Скорее всего это будет аренда, как мы делали со всеми нашими иностранцами. То есть мы видим, какого они уровня, как они адаптируются к нашим требованиям, к жизни в Украине, и потом принимаем решение, как будет принято решение и по иностранцам, которые сейчас у нас, поэтому я думаю, что это очень хороший путь.
Это очень большая работа, кропотливая, которую проводит наш шеф-скаут Глеб Корниенко с помощью нашего всего скаутингового департамента. Честно говоря, я сейчас не вижу, чтобы в Украине кто-то такого плана титаническую работу делал.
Мы действительно сейчас очень ждем этого игрока. То, что мы видели, – очень-очень интересный игрок с такими качествами, которых в Украине, думаю, на той позиции, на которой он играет, их очень-очень мало. Поэтому хотим посмотреть его в деле, проведем сборы. Он тоже очень молодой игрок, который является перспективой на многие годы", – сказал Лупашко.
Напомним, что недавно была информация о том, что
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