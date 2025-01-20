  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "С такими качествами, которых в Украине очень-очень мало", - Лупашко анонсировал новичка-легионера в Карпатах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"С такими качествами, которых в Украине очень-очень мало", - Лупашко анонсировал новичка-легионера в Карпатах

Премьер-лига

Возможно, это будет аргентинец

"С такими качествами, которых в Украине очень-очень мало", - Лупашко анонсировал новичка-легионера в Карпатах

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко анонсировал появление новичка в львовской команде.

"Ждем еще одного очень перспективного игрока середины поля. Скорее всего это будет аренда, как мы делали со всеми нашими иностранцами. То есть мы видим, какого они уровня, как они адаптируются к нашим требованиям, к жизни в Украине, и потом принимаем решение, как будет принято решение и по иностранцам, которые сейчас у нас, поэтому я думаю, что это очень хороший путь.

Это очень большая работа, кропотливая, которую проводит наш шеф-скаут Глеб Корниенко с помощью нашего всего скаутингового департамента. Честно говоря, я сейчас не вижу, чтобы в Украине кто-то такого плана титаническую работу делал.

Мы действительно сейчас очень ждем этого игрока. То, что мы видели, – очень-очень интересный игрок с такими качествами, которых в Украине, думаю, на той позиции, на которой он играет, их очень-очень мало. Поэтому хотим посмотреть его в деле, проведем сборы. Он тоже очень молодой игрок, который является перспективой на многие годы", – сказал Лупашко.

Напомним, что недавно была информация о том, что "Карпаты" близки к аренде опорного полузащитника аргентинского "Расинга" Патрисиу Танды.

По теме
yellow-arrow
Официально: Коринтианс в четвертый раз подряд продлил аренду хавбека Шахтера
yellow-arrow
"Будет стоить гораздо больше трех миллионов", - Маркевич расхвалил Крупского и зацепил Суркиса
yellow-arrow
Ожидаемо. Полесье назвало лучшего игрока команды в 2024 году
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости