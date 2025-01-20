"С такими качествами, которых в Украине очень-очень мало", - Лупашко анонсировал новичка-легионера в Карпатах

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко анонсировал появление новичка в львовской команде.

"Ждем еще одного очень перспективного игрока середины поля. Скорее всего это будет аренда, как мы делали со всеми нашими иностранцами. То есть мы видим, какого они уровня, как они адаптируются к нашим требованиям, к жизни в Украине, и потом принимаем решение, как будет принято решение и по иностранцам, которые сейчас у нас, поэтому я думаю, что это очень хороший путь.

Это очень большая работа, кропотливая, которую проводит наш шеф-скаут Глеб Корниенко с помощью нашего всего скаутингового департамента. Честно говоря, я сейчас не вижу, чтобы в Украине кто-то такого плана титаническую работу делал.

Мы действительно сейчас очень ждем этого игрока. То, что мы видели, – очень-очень интересный игрок с такими качествами, которых в Украине, думаю, на той позиции, на которой он играет, их очень-очень мало. Поэтому хотим посмотреть его в деле, проведем сборы. Он тоже очень молодой игрок, который является перспективой на многие годы", – сказал Лупашко.