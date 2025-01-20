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"Будет стоить гораздо больше трех миллионов", - Маркевич расхвалил Крупского и зацепил Суркиса
Динамо тоже хотело Илью
uaf.ua
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич считает, что руководство "Динамо" еще пожалеет, что не приобрело правого защитника полтавской "Ворсклы" Илью Крупского в текущее зимнее межсезонье, не согласившись оплатить его клаусулу, которая по слухам составляет три миллиона евро.
"Крупский за пару сезонов, если не сбавит обороты и продолжит прогрессировать, будет стоить гораздо больше трех миллионов евро. Почти уверен в этом. Трансфер Крупского был бы хорошим капиталовложением, мне кажется, но ведь у "Динамо" есть владелец (президент Игорь Суркис), то ему и решать такие вопросы, а не мне", – рассказал Маркевич.
Напомним, что борьбу за Крупского вели также "Металлист 1925" и "Шахтер", и именно харьковский клуб выиграл эту конкуренцию.
В текущем сезоне защитник провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.
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