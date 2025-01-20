Официально: Коринтианс в четвертый раз подряд продлил аренду хавбека Шахтера

Бразильский "Коринтианс" официально объявил о подписании четвертого подряд арендного соглашения по 27-летнему хавбеку " Шахтера " Майкону.

Новое соглашение между клубами рассчитано до 31 декабря 2025 года. О наличии опции выкупа ничего не сообщается.

Как ранее писали СМИ, за очередной год аренды "Коринтианс" заплатит "Шахтеру" 500 тысяч евро.

Напомним, что контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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"Коринтианс" уже трижды после вторжения РФ подписывал арендное соглашение по центрхаву. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.

Практически весь минувший сезон Майкон был вынужден пропустить, так как залечивал травму крестообразных связок колена.