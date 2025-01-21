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ЛНЗ в шаге от подписания защитника Кривбасса. Известна сумма
Александра Драмбаев во вторник пройдет медосмотр в черкасском клубе
Фото: ФК Кривбас
Черкасский
По данным ТаТоТаке, во вторник утром футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе.
Ожидается, что контракт будет подписан минимум на 3,5 года, а приблизительная цена сделки -- 500 тысяч евро.
Также тренерский штаб черкащан просматривает левого защитника Виктора Корниенко, который играет в аренде в "Ворскле", но чей контракт принадлежит "Шахтеру".
Александр Драмбаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Кривбасс", в которых забил гол и получил одну желтую карточку.
В "Кривбасс" защитник перешел из донецкого "Шахтера" в июле 2024 года за 180 тысяч евро.
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