ЛНЗ в шаге от подписания защитника Кривбасса. Известна сумма

Черкасский ЛНЗ договорился с "Кривбассом" о переходе Александра Драмбаева.

По данным ТаТоТаке, во вторник утром футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе.

Ожидается, что контракт будет подписан минимум на 3,5 года, а приблизительная цена сделки -- 500 тысяч евро.

Также тренерский штаб черкащан просматривает левого защитника Виктора Корниенко, который играет в аренде в "Ворскле", но чей контракт принадлежит "Шахтеру".

Александр Драмбаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Кривбасс", в которых забил гол и получил одну желтую карточку.

В "Кривбасс" защитник перешел из донецкого "Шахтера" в июле 2024 года за 180 тысяч евро.