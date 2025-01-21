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ЛНЗ в шаге от подписания защитника Кривбасса. Известна сумма

Премьер-лига

Александра Драмбаев во вторник пройдет медосмотр в черкасском клубе

ЛНЗ в шаге от подписания защитника Кривбасса. Известна сумма

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Черкасский ЛНЗ договорился с "Кривбассом" о переходе Александра Драмбаева.

По данным ТаТоТаке, во вторник утром футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе.

Ожидается, что контракт будет подписан минимум на 3,5 года, а приблизительная цена сделки -- 500 тысяч евро.

Также тренерский штаб черкащан просматривает левого защитника Виктора Корниенко, который играет в аренде в "Ворскле", но чей контракт принадлежит "Шахтеру".

Александр Драмбаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Кривбасс", в которых забил гол и получил одну желтую карточку.

В "Кривбасс" защитник перешел из донецкого "Шахтера" в июле 2024 года за 180 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Виктор Корниенко Александр Драмбаев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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