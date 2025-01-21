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Левый Берег определился с еще одним соперником на турецком сборе

Премьер-лига

Киевляне начали подготовку к весенней части сезона

Левый Берег определился с еще одним соперником на турецком сборе

instagram.com/fc_liviybereh

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Определился еще один спарринг-партнер футболистов "Левого Берега" на зарубежном этапе подготовки в Турции.

13 февраля киевская команда сыграет с грузинским ФК "Гареджи". Еще два контрольных матча запланированы на 17 и 18 февраля, ведутся переговоры с командами из Казахстана.

Перед отъездом на сбор в Турцию "Левый Берег" еще сыграет 22 января с перволиговым "Металлистом 1925".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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