Левый Берег определился с еще одним соперником на турецком сборе

Определился еще один спарринг-партнер футболистов " Левого Берега " на зарубежном этапе подготовки в Турции.

13 февраля киевская команда сыграет с грузинским ФК "Гареджи". Еще два контрольных матча запланированы на 17 и 18 февраля, ведутся переговоры с командами из Казахстана.

Перед отъездом на сбор в Турцию "Левый Берег" еще сыграет 22 января с перволиговым "Металлистом 1925".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.