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Левый Берег определился с еще одним соперником на турецком сборе
Киевляне начали подготовку к весенней части сезона
instagram.com/fc_liviybereh
Определился еще один спарринг-партнер футболистов "
13 февраля киевская команда сыграет с грузинским ФК "Гареджи". Еще два контрольных матча запланированы на 17 и 18 февраля, ведутся переговоры с командами из Казахстана.
Перед отъездом на сбор в Турцию "Левый Берег" еще сыграет 22 января с перволиговым "Металлистом 1925".
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.
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