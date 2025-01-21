Ворскла просматривает двух игроков на сборах - среди них экс-кипер Шахтера

"Ворскла" взяла на просмотр двух игроков во время тренировочного сбора в Турции, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Речь идет о 32-летнем экс-голкипере "Шахтера" Алексее Шевченко и 23-летнем нигерийском защитнике Принсе Эбенезере. Оба футболиста с лета прошлого года находятся в статусе свободных агентов, поэтому могут стать потенциальными новичками полтавского клуба.

Шевченко и Эбенезере уже сыграли во втором тайме товарищеского матча против чешской команды "Градец Кралове".

Также свой первый товарищеский матч после возвращения в "Ворсклу" провел Владислав Кулач.

Ожидается, что клуб планирует в ближайшее время просмотреть еще двух легионеров и ожидает приезда в аренду Евгения Пасича из "Металлиста 1925" на следующей неделе.