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Ворскла просматривает двух игроков на сборах - среди них экс-кипер Шахтера
Футболисты находятся в статусе свободных агентов
shakhtar.com
"Ворскла" взяла на просмотр двух игроков во время тренировочного сбора в Турции, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".
Речь идет о 32-летнем экс-голкипере "Шахтера" Алексее Шевченко и 23-летнем нигерийском защитнике Принсе Эбенезере. Оба футболиста с лета прошлого года находятся в статусе свободных агентов, поэтому могут стать потенциальными новичками полтавского клуба.
Шевченко и Эбенезере уже сыграли во втором тайме товарищеского матча против чешской команды "Градец Кралове".
Также свой первый товарищеский матч после возвращения в "Ворсклу" провел Владислав Кулач.
Ожидается, что клуб планирует в ближайшее время просмотреть еще двух легионеров и ожидает приезда в аренду Евгения Пасича из "Металлиста 1925" на следующей неделе.
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