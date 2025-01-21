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Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Ворскла – Баник Острава. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" проведет товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Соперником команды Юрия Максимова будет представитель Чехии - "Баник" из города Острава.

Начало игры запланировано на 10:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале полтавского клуба.

Напомним, в первом турецком спарринге полтавчане проиграли чешскому клубу "Градец-Кралове" (0:3).

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Товарищеский матч
21.01.2025
"Ворскла" 10:00 "Баник" Острава
Трансляция - YouTube-канал "Ворсклы"

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Ворскла (Полтава) Баник (Острава) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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