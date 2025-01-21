ЛНЗ не ведет переговоров с бывшим хавбеком Динамо

Журналист Игорь Бурбас сообщал о возможном трансфере экс-игрока "Динамо" Владимира Шепелева в ЛНЗ. Однако, по информации Telegram-канала "INSIDE UPL", эти слухи не соответствуют действительности.

Отмечается, что черкасский клуб не только не ведет переговоров с Шепелевым, но и вообще не заинтересован в его подписании. Сам игрок настроен продолжить карьеру за рубежом и уже имеет несколько интересных вариантов, которые находятся на стадии рассмотрения.

Следовательно, слухи о переходе в ЛНЗ оказались безосновательными, а будущее Владимира Шепелева пока связано в основном с иностранными клубами.

Напомним, футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.