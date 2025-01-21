  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ не ведет переговоров с бывшим хавбеком Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ не ведет переговоров с бывшим хавбеком Динамо

Премьер-лига

Клуб не заинтересован в подписании игрока

ЛНЗ не ведет переговоров с бывшим хавбеком Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас сообщал о возможном трансфере экс-игрока "Динамо" Владимира Шепелева в ЛНЗ. Однако, по информации Telegram-канала "INSIDE UPL", эти слухи не соответствуют действительности.

Отмечается, что черкасский клуб не только не ведет переговоров с Шепелевым, но и вообще не заинтересован в его подписании. Сам игрок настроен продолжить карьеру за рубежом и уже имеет несколько интересных вариантов, которые находятся на стадии рассмотрения.

Читайте такжеДрамбаев: В Хорватии очень мало команд, у которых есть инфраструктура и условия, как в Кривбассе

Следовательно, слухи о переходе в ЛНЗ оказались безосновательными, а будущее Владимира Шепелева пока связано в основном с иностранными клубами.

Напомним, футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.

По теме
yellow-arrow
"Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
yellow-arrow
Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Ворскла просматривает двух игроков на сборах - среди них экс-кипер Шахтера
Владимир Шепелев ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости