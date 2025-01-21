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"Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
Юрий Козыренко намерен разорвать контракт с петровским клубом
Фото: ФК Інгулець
Полузащитник "Ингульца" Юрий Козыренко подтвердил информацию UA-Футбол, что хочет разорвать контракт с клубом. Также футболист рассказал о заработной плате в команде.
"Информация, что я обратился в клуб с просьбой расторгнуть контракт в одностороннем порядке соответствует действительности.
Задолженность по заработной плате? Платят минималку - 6 400 гривен уже 3-й месяц подряд, то и все.
Нас перевели в команду U-19 в день зарплаты. В тот день должны были прийти деньги, но нас перевели в U-19. Тренер хотел показаться "хорошим" перед президентом", - рассказал Козыренко.
Напомним, что еще в начале ноября "Ингулец" перевел пять игроков в команду U-19.
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