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"Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе

Премьер-лига

Юрий Козыренко намерен разорвать контракт с петровским клубом

"Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе

Фото: ФК Інгулець

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Полузащитник "Ингульца" Юрий Козыренко подтвердил информацию UA-Футбол, что хочет разорвать контракт с клубом. Также футболист рассказал о заработной плате в команде.

"Информация, что я обратился в клуб с просьбой расторгнуть контракт в одностороннем порядке соответствует действительности.

Задолженность по заработной плате? Платят минималку - 6 400 гривен уже 3-й месяц подряд, то и все.

Нас перевели в команду U-19 в день зарплаты. В тот день должны были прийти деньги, но нас перевели в U-19. Тренер хотел показаться "хорошим" перед президентом", - рассказал Козыренко.

Напомним, что еще в начале ноября "Ингулец" перевел пять игроков в команду U-19.

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Ингулец (Петрово) Юрий Козыренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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