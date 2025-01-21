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Рух усилился четырьмя новичками – среди них два экс-игрока Карпат

Премьер-лига

Ряды львовского клуба пополнили три полузащитника и защитник

Рух усилился четырьмя новичками – среди них два экс-игрока Карпат

Фото: ФК Рух

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"Рух" объявил о подписании четырех футболистов. Новичками команды стали центрбек Олег Горин, полузащитники Артур Рябов, Артур Ременяк и Юрий Тлумак.

Рябов будет играть под 16-м номером, Тлумак - под 6-м, Горин - под 25-м, а Ременяк выбрал 9-й номер.

Рябов и Тлумак в январе покинули "Карпаты" на правах свободных агентов. Горин находился без работы после распада "Днепра-1". Ременяк с июля 2023-го по январь 2025-го выступал за "Минай".

Напомним, ранее четыре игрока "Руха" официально перешли в "Карпаты".

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Рух (Львов) Юрий Тлумак Олег Горин Артур Рябов Артур Ременяк
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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