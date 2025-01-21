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Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
Согласно документам Юрий Козыренко уже свободный агент
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Ингульца" Юрий Козыренко, которого в ноябре перевели в юношеский состав, рассказал о процессе расторжения контракта с клубом.
- Какова ситуация с вашим контрактом в настоящее время?
- Мы подали документы в клуб, ответа до 6-го января не дождались [ответа]. Поэтому 8-го января написали заявления, что будем расторгать контракт в одностороннем порядке. После этого подаем на Палату по разрешению споров УАФ. Были ли соблюдены все нормы процедуры? Это уже будет решать Палата.
- Находитесь в поиске нового клуба?
- Так как мне посоветовали, то можно уже подписывать контракт с новым клубом, потому что решение спора может затянуться. Согласно документам мы уже свободные агенты.
- Вы говорили, что президент с вами не хотел разговаривать, но все же определенный разговор между вами происходил. О чем шла речь, как он отреагировал?
- Говорил, чтобы мы шли к тренеру и просились на коленях, чтобы он вас вернул обратно.
- Это конкретная цитата Поворознюка?
- Да. Мы потом подходили к Кобину, говорили, что хотим вернуться, но он ответил отказом. Больше разговоров не было.
- А по задолженностям общались с президентом?
- Один раз звонили ему после Нового года. Готовились даже уйти без денег, если бы он нас сразу отпустил. Договорились с ребятами, что готовы пойти на такие условия, чтобы стать свободными агентами. Говорили, что и письмо уже направили о расторжении, предлагали решить ситуацию цивилизованно. Он отказался и сказал, что еще ничего еще не разорвано.
- То есть руководство "Ингульца" считает, что вы до сих пор игрок клуба?
- Не знаю, возможно. Мы все сделали по процедуре для расторжения контракта, - сказал Козыренко.
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