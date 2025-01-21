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ЛНЗ определился со спарринг-партнерами на сборах – в соперниках клуб МЛС

Премьер-лига

Клуб проведет шесть контрольных поединков

ЛНЗ определился со спарринг-партнерами на сборах – в соперниках клуб МЛС

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ определился с графиком контрольных матчей на сборах в Испании. Команда Романа Григорчука запланировала шесть спаррингов.

Игры будут транслироваться на YouTube-канале черкасского клуба.

График спаррингов ЛНЗ:

  • 22.01- ДВТК (Венгрия) 16:00 (S) / 17:00 (K)
  • 25.01 - Пардубице (Чехия) 15:00 (S) / 16:00 (K)
  • 2.02 - Ванкувер Уайткэпс (Канада) 16:00 (S) / 17:00 (K)
  • 7.02 - Ольборг (Дания) 11:00 (S) / 12:00 (K)
  • 8.02 - Одд (Норвегия) 16:00 (S) / 17:00 (K)
  • 13.02 - Торпедо Кутаиси (Грузия) 16:00 (K) / 17:00 (К)

Отмечается, что в расписании возможно дополнение еще двумя поединками.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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