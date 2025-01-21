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ЛНЗ определился со спарринг-партнерами на сборах – в соперниках клуб МЛС
Клуб проведет шесть контрольных поединков
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ определился с графиком контрольных матчей на сборах в Испании. Команда Романа Григорчука запланировала шесть спаррингов.
Игры будут транслироваться на YouTube-канале черкасского клуба.
График спаррингов ЛНЗ:
- 22.01- ДВТК (Венгрия) 16:00 (S) / 17:00 (K)
- 25.01 - Пардубице (Чехия) 15:00 (S) / 16:00 (K)
- 2.02 - Ванкувер Уайткэпс (Канада) 16:00 (S) / 17:00 (K)
- 7.02 - Ольборг (Дания) 11:00 (S) / 12:00 (K)
- 8.02 - Одд (Норвегия) 16:00 (S) / 17:00 (K)
- 13.02 - Торпедо Кутаиси (Грузия) 16:00 (K) / 17:00 (К)
Отмечается, что в расписании возможно дополнение еще двумя поединками.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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