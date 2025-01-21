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Забил Кулач. Ворскла сыграла вничью в спарринге с чешским клубом

Премьер-лига

Команды обменялись голами

Забил Кулач. Ворскла сыграла вничью в спарринге с чешским клубом

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" провела второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Юрия Максимова сыграли вничью с представителем Чехии - "Баник" из города Острава.

Полтавчане первыми открыли счет. На 12-й минуте пенальти реализовал форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре. Ранее Кулач уже выступал за полтавскую команду. Чехи сравняли цифры на табло незадолго до конца перерыва. Матч завершился с итоговым счетом 1:1.

Следующий спарринг "Ворскла" проведет 23-го января с представителем чемпионата Косова - "Малишева".

Товарищеский матч
21.01.2025
"Ворскла" - "Баник" Острава 1:1
Голы: Кулач, 12 (пенальти), - Кубала, 32.

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Хрипчук, Павлюк, Бацула, Авдили, Малыш, Пердута, Салабай, Мякушко, Ндукве, Кулач.

"Ворскла" (2 тайм): ИНП, Хрипчук, Гучек, Малыш, Скляр, Челядин, Нестеренко, ИНП, Иеде, Кане, Островский.

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Ворскла (Полтава) Баник (Острава)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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