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Травма Попова: Динамо раскрыло сроки восстановления центрбека

Премьер-лига

Защитник получил повреждение на сборе в Турции

Травма Попова: Динамо раскрыло сроки восстановления центрбека

Фото: ФК Динамо Київ

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Центральный защитник "Динамо" Денис Попов получил повреждение во время подготовительного сбора в Турции, из-за которого был вынужден пропустить несколько контрольных поединков команды.

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Как сообщает официальный сайт киевлян, обследование выявило частичное повреждение мышцы бедра, которое врачи характеризуют как незначительное. По информации медицинского персонала клуба, примерный срок реабилитации Попова составит до двух недель с момента повреждения.

В текущем сезоне Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола.

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Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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