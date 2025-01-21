Травма Попова: Динамо раскрыло сроки восстановления центрбека

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов получил повреждение во время подготовительного сбора в Турции, из-за которого был вынужден пропустить несколько контрольных поединков команды.

Как сообщает официальный сайт киевлян, обследование выявило частичное повреждение мышцы бедра, которое врачи характеризуют как незначительное. По информации медицинского персонала клуба, примерный срок реабилитации Попова составит до двух недель с момента повреждения.

В текущем сезоне Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола.