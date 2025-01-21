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Не только Сикана. Трабзонспор может подписать еще одного украинца
На этот раз с "Динамо"
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Денис Попов попал в сферу интересов "Трабзонспора".
Турецкий клуб начал переговоры по переходу 25-летнего украинца. Об этом сообщает Puskas Sports и журналист Экрем Конур.
В текущем сезоне Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
Напомним, в составе "Трабзонспора" выступает украинский защитник Арсений Батагов. Кроме того, ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал трансфер форварда "Шахтера" Даниил Сикана.
???? Trabzonspor, Dinamo Kiev’den Ukraynalı stoper Denys Popov ile görüşmelere başladı. Oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında bitiyor. pic.twitter.com/Z4kvgAqiTH— Puskas Sports (@PuskaSports) January 20, 2025
???????? #DynamoKiev ???? #Trabzonspor— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 21, 2025
Trabzonspor are progressing in negotiations to transfer Dynamo Kiev defender Denys Popov. pic.twitter.com/DcUKd3rFLJ
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