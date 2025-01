Не только Сикана. Трабзонспор может подписать еще одного украинца

Защитник "Динамо" Денис Попов попал в сферу интересов "Трабзонспора".

Турецкий клуб начал переговоры по переходу 25-летнего украинца. Об этом сообщает Puskas Sports и журналист Экрем Конур.

В текущем сезоне Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Напомним, в составе "Трабзонспора" выступает украинский защитник Арсений Батагов. Кроме того, ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал трансфер форварда "Шахтера" Даниил Сикана.

???????? #DynamoKiev ???? #Trabzonspor

Trabzonspor are progressing in negotiations to transfer Dynamo Kiev defender Denys Popov. pic.twitter.com/DcUKd3rFLJ