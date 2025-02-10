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Стал известен состав Динамо на товарищескую игру с датским клубом

Премьер-лига

Начало - в 16:00

Стал известен состав Динамо на товарищескую игру с датским клубом

Фото: ФК Динамо Київ

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Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч против датского "Эсбьерга" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Тренерский штаб "бело-синих" определился со стартовым составом на предстоящий матч.

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"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Волошин, Ванат, Рубчинский, Кабаев, Тымчик, Михайленко,

Запасные: Игнатенко, Моргун, Бражко, Шапаренко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.

Матч начнется в 16:00 по Киеву, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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