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Стал известен состав Динамо на товарищескую игру с датским клубом
Начало - в 16:00
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч против датского "Эсбьерга" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
Тренерский штаб "бело-синих" определился со стартовым составом на предстоящий матч.
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"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Волошин, Ванат, Рубчинский, Кабаев, Тымчик, Михайленко,
Запасные: Игнатенко, Моргун, Бражко, Шапаренко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.
Матч начнется в 16:00 по Киеву, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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