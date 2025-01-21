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"За каждым из них мы давно следили". В Рухе прокомментировали подписание новичков

Премьер-лига

"Желто-черные" подписали четырех футболистов

"За каждым из них мы давно следили". В Рухе прокомментировали подписание новичков

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал о подписании четырех новых футболистов - Олега Горина, Артура Рябова, Артура Ременяка и Юрия Тлумака.

"Рух" давно не делал разовое представление сразу четырех футболистов. Все эти ребята из Львовской области и это также был важный фактор для подписания этих игроков. Наша команда дает шанс играть как воспитанникам клубной Академии, так и воспитанникам Львовского училища физической культуры, или других львовских команд. Для нас большая честь и радость, что львовяне представляют "Рух" в УПЛ.

Виталий Пономарев доволен тем, как новички провели начало сборов. Он отметил, что эти игроки должны конкурировать за место в основном составе. За каждым из них мы давно следили и общались об их переходе в "Рух". В частности с Олегом Гориным был разговор еще во время его перехода из "Миная" в "Днепр-1". Тогда нам не удалось договориться, но теперь это наш футболист и мы рады, что он присоединился к "Руху". Несмотря на свой молодой возраст Олег провел много матчей в УПЛ.

Адаптация новичков проходит хорошо, ведь они прекрасно знакомы с коллективом. Это местные ребята, которые давно друг друга знают, некоторые из них даже учились в одном классе в школе и вместе учились в институте. То есть у новых футболистов не было проблем с тем, чтобы влиться в коллектив. Впрочем сейчас им еще непросто, ведь они еще привыкают к нашим серьезным нагрузкам в тренировочном процессе. Было заметно, что первые несколько дней давались им тяжело, но постепенно ребята привыкли к этому. Радует, что новички проявляют желание тренироваться и доказать, что они заслуживают играть за "Рух" в УПЛ", - сказал Лапицкий в комментарии клубной пресс-службе.

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Рух (Львов) Юрий Тлумак Владимир Лапицкий Олег Горин Артур Рябов Артур Ременяк
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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