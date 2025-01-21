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Динамо подпишет 19-летнего вингера из Бразилии, - Goal
Новый Лео?
фото из свободных источников
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Как сообщает источник, "Коринтианс", который владеет правами на игрока, готов отпустить вингер, который в ближайшее время прибудет в расположение "Динамо", где пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.
Также сообщается, что "Коринтианс" не будет требовать от "Динамо" компенсации, но сохранит 30% прав на игрока.
В этом сезоне Агостиньо был отправлен в аренду в "Фламенго" U-20 и должен был находиться в распоряжении этого клуба до конца текущего года. Однако, "Коринтианс" провел успешные переговоры с украинской командой и принял решение вернуть Лео с аренды досрочно.
В этом сезоне футболист провел пять матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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