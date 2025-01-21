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Трабзонспор возобновил интерес к Шапаренко, - журналист

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, турецкий клуб хочет купить всех украинцев в УПЛ

Трабзонспор возобновил интерес к Шапаренко, - журналист

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" возобновил интерес к украинскому хавбеку "Динамо" Николаю Шапаренко.

Об этом сообщает турецкий журналист Сердар, впрочем, каких-либо подробностей источник не дает.

О том, что клуб проявлял интерес к Шапаренко турецкие СМИ писали летом 2024 года, впрочем, дальше слухов тогда дело не зашло.

Интересно, что на днях украинские источники писали о том, что "Трубзанспор" подписал за 6 млн евро форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Также за команду играет украинский защитник Арсений Батагов.

26-летний Шапаренко в текущем сезоне сыграл 10 матчей УПЛ и забил 3 гола, а также провел 11 поединков в еврокубках, в которых отличился 1 забитым мячом.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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shura73 (угледар)
21.01.2025 в 18:27
зачем туркам эти брёвна-сикан,шапаренко???
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
21.01.2025 в 18:27
зачем туркам эти брёвна-сикан,шапаренко???
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