Трабзонспор возобновил интерес к Шапаренко, - журналист

Турецкий "Трабзонспор" возобновил интерес к украинскому хавбеку " Динамо " Николаю Шапаренко.

Об этом сообщает турецкий журналист Сердар, впрочем, каких-либо подробностей источник не дает.

О том, что клуб проявлял интерес к Шапаренко турецкие СМИ писали летом 2024 года, впрочем, дальше слухов тогда дело не зашло.

Интересно, что на днях украинские источники писали о том, что "Трубзанспор" подписал за 6 млн евро форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Также за команду играет украинский защитник Арсений Батагов.

26-летний Шапаренко в текущем сезоне сыграл 10 матчей УПЛ и забил 3 гола, а также провел 11 поединков в еврокубках, в которых отличился 1 забитым мячом.