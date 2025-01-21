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Трабзонспор возобновил интерес к Шапаренко, - журналист
Судя по всему, турецкий клуб хочет купить всех украинцев в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Трабзонспор" возобновил интерес к украинскому хавбеку "
Об этом сообщает турецкий журналист Сердар, впрочем, каких-либо подробностей источник не дает.
О том, что клуб проявлял интерес к Шапаренко турецкие СМИ писали летом 2024 года, впрочем, дальше слухов тогда дело не зашло.
Интересно, что на днях украинские источники писали о том, что "Трубзанспор" подписал за 6 млн евро форварда "Шахтера" Даниила Сикана.
Также за команду играет украинский защитник Арсений Батагов.
26-летний Шапаренко в текущем сезоне сыграл 10 матчей УПЛ и забил 3 гола, а также провел 11 поединков в еврокубках, в которых отличился 1 забитым мячом.
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