Остается в Турции на постоянной основе. Сикан не полетел с Шахтером на матч ЛЧ

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан не полетел с командой в Германию на матч 7-го тура Лиги чемпионов с "Брестом", который состоится 22 января и начнется в 19:45.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист остался в Турции, где "Шахтер" проводил учебно-тренировочные сборы.

В ближайшее время Сикан должен пройти медосмотр и подписать полноценный контракт со своим новым клубом, которым станет "Трабзонспор".

Ранее была информация, что "Шахтер" получит за этот трансфер 6 млн евро .

Напомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро.

"Трабзонспор" после 19 туров идет 10-м в турнирной таблице чемпионата Турции, но имеет игру в запасе. За команду также выступает украинец Арсений Батагов.