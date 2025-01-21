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Остается в Турции на постоянной основе. Сикан не полетел с Шахтером на матч ЛЧ

Премьер-лига
Обновлено

Даниил Сикан переходит в Трабзонспор

Остается в Турции на постоянной основе. Сикан не полетел с Шахтером на матч ЛЧ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан не полетел с командой в Германию на матч 7-го тура Лиги чемпионов с "Брестом", который состоится 22 января и начнется в 19:45.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист остался в Турции, где "Шахтер" проводил учебно-тренировочные сборы.

В ближайшее время Сикан должен пройти медосмотр и подписать полноценный контракт со своим новым клубом, которым станет "Трабзонспор".

Ранее была информация, что "Шахтер" получит за этот трансфер 6 млн евро.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро.

"Трабзонспор" после 19 туров идет 10-м в турнирной таблице чемпионата Турции, но имеет игру в запасе. За команду также выступает украинец Арсений Батагов.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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