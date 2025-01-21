Хавбек Ингульца: С Кобиным очень тяжело в плане общения и компромиссов

Полузащитник " Ингульца " Юрий Козыренко, которого в ноябре перевели в юношеский состав, высказался о тренере команды Василии Кобине, который летом заменил на этом посту Владислава Лупашко.

‒ Что изменилось в команде после назначения Василия Кобина главным тренером?

‒ Когда пришел Кобин, то сказал, что ничего не хочет менять, хочет посмотреть, как мы будем играть в тот же футбол, что и был при Лупашко. Но на каждой теории или тренировке говорил не делать то или иное, что было присуще футболу Лупашко, мол, так мы играть больше не будем. С ним очень тяжело в плане общения и нахождения компромиссов, у Кобина свое видение.

‒ Проблема в том, что вы не выполняли, по его мнению, требования тренера?

‒ Мы пытались работать на максимум. Причины перевода в U-19 никто не объяснил: ни главный тренер, ни президент. Нас просто поставили перед фактом. С нами никто не хотел разговаривать. Пришел помощник тренера и сообщил, что решение клуба – перевести нас в молодежную команду.