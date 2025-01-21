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36-кратный чемпион Нидерландов заинтересовался вингером Динамо
Речь об Аяксе и Назаре Волошине
fcdynamo.com
36-кратный чемпион Нидерландов "Аякс" ищет усиление в линию атаки.
Как сообщает издание De Telegraaf, основной целью команды на текущий сезон был вингер Рауль Моро из "Вальядолида", но парень очень не вовремя получил тяжелую травму и выбыл на три месяца, из-за чего переговоры по его трансферу были свернуты.
Теперь "Аякс" в экстренном порядке подбирает другие кандидатуры, и в списке клуба есть и украинский вингер "
Как пишет источник, в "Аяксе" считают, что Волошин должен хорошо вписаться в игровую схему команды, а также амстердамцев привлекают возраст и перспективность 21-летнего игрока.
В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
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