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36-кратный чемпион Нидерландов заинтересовался вингером Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Речь об Аяксе и Назаре Волошине

36-кратный чемпион Нидерландов заинтересовался вингером Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

36-кратный чемпион Нидерландов "Аякс" ищет усиление в линию атаки.

Как сообщает издание De Telegraaf, основной целью команды на текущий сезон был вингер Рауль Моро из "Вальядолида", но парень очень не вовремя получил тяжелую травму и выбыл на три месяца, из-за чего переговоры по его трансферу были свернуты.

Теперь "Аякс" в экстренном порядке подбирает другие кандидатуры, и в списке клуба есть и украинский вингер "Динамо" Назарий Волошин.

Как пишет источник, в "Аяксе" считают, что Волошин должен хорошо вписаться в игровую схему команды, а также амстердамцев привлекают возраст и перспективность 21-летнего игрока.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

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Аякс (Амстердам) Динамо (Киев) Назар Волошин
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Опубликовал: Михаил Черныш
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