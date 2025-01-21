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Кучер: Если Ахметов оставил Пушича, он что-то знает и доверяет тренеру

Премьер-лига

Эксперт порассуждал о тренере и трансферах горняков

Кучер: Если Ахметов оставил Пушича, он что-то знает и доверяет тренеру

shakhtar.com

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер высказался о наставнике команды Марино Пушиче и порассуждал, почему зимой у "горняков" пока нет трансферов на вход.

- Перед зимней паузой многие эксперты были уверены, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов, учитывая не слишком хорошие результаты "горняков", уволит боснийского специалиста, но этого не произошло. Выходит, у тренера есть значительный кредит доверия?

– Не хотелось бы эту тему слишком обсуждать. У "Шахтера" есть президент, который все хорошо знает. Если Ахметов оставил Пушича у руля, он что-то знает и доверяет.

– За время зимнего трансферного окна, хоть оно еще не закрылось, "Шахтер" не совершил ни покупки. Когда это было? Неужели "горнякам" не нужно усиление?

– Зато летом было несколько трансферов и сейчас у "Шахтера" очень хороший подбор исполнителей, как мне кажется. На некоторые позиции даже есть по два равноценных игрока. Не нужно сейчас "Шахтеру" много покупать-продавать, а лучше дать возможность имеющимся футболистам больше сыграться, чтобы они еще лучше друг друга понимали на поле. Больше самосовершенствоваться, а не ломать схемы, перестраивать их под новичков.

Нужно или нет усиление – вопрос непростой, глубже. Здесь, прежде всего, нужно понимать, что хочет тренер. Знаете, в "Шахтере", когда тренер просит приобрести ему того или иного игрока на ту или иную позицию, его просьбу выполняют. Если нет трансферов в зимнее окно, то они Пушичу не нужны.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
21.01.2025 в 20:27
Ошибаться могут и владельцы. Так по жизни получилось, что у Йовичевича и Пушича был одинаковый отрезок времени при одинаково лаж0вовй ситуации с командой... И игроки у них одни и те же. А результат очень сильно разный.
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
21.01.2025 в 20:27
Ошибаться могут и владельцы. Так по жизни получилось, что у Йовичевича и Пушича был одинаковый отрезок времени при одинаково лаж0вовй ситуации с командой... И игроки у них одни и те же. А результат очень сильно разный.
Ответить
0
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