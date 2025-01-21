Бабич: Сказали, что можем спокойно приглашать в Черноморец новых футболистов

Главный тренер " Черноморца " Александр Бабич подвел итоги первого, домашнего этапа подготовки к весенней части сезона и рассказал о кадровой ситуации и трансферном бане.

– Мы отработали по плану. Возможно, одна-две тренировки в конце домашнего этапа подготовки у нас из-за погодных условий была не такой, как хотелось бы. Газон в результате мороза был слишком твердым, поэтому приходилось корректировать работу. Во всем остальном все было хорошо: хорошо поработали по игровым сериям, да и беговую работу футболисты выполнили, набегав, начиная с января и до выходных, предшествовавших выезду за границу, 88-90 километров. В конце первого этапа сыграли двусторонний матч, к которому привлекли молодежь. В нем не участвовал ряд игроков, у которых были травмы разного характера. Поэтому мы их решили поберечь, дав по их восстановлению паузу. Те футболисты, кто вышел на поле в двухсторонке, сыграли нормально. В матчах на промерзшем газоне на первый план выходит не счет, а безопасность игроков: чтобы никто хоть не упал и не "сломался".

– Подписание новичка Магомеда Кратова из киевского "Локомотива" и аренда трех футболистов из житомирского "Полесья" свидетельствуют о том, что вопрос трансферного бана уже решен?

– Он решается. Этот вопрос пока не закрыт, однако нам сказали, что мы можем спокойно работать над трансферами и приглашать новых футболистов. Кроме названых игроков, компанию им должен составить еще один – левый защитник Сергей Корнийчук из того же "Полесья". Планируем его также подписать, взяв в аренду, как Мустафаева и Панчишина.

– На какой период рассчитана аренда?

–¦На полгода, до конца чемпионата. А вот дальше по каждому из них будем думать.