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Бабич: Сказали, что можем спокойно приглашать в Черноморец новых футболистов
Новости от главного тренера моряков
Фото - Чорноморець
Главный тренер "
– Мы отработали по плану. Возможно, одна-две тренировки в конце домашнего этапа подготовки у нас из-за погодных условий была не такой, как хотелось бы. Газон в результате мороза был слишком твердым, поэтому приходилось корректировать работу. Во всем остальном все было хорошо: хорошо поработали по игровым сериям, да и беговую работу футболисты выполнили, набегав, начиная с января и до выходных, предшествовавших выезду за границу, 88-90 километров. В конце первого этапа сыграли двусторонний матч, к которому привлекли молодежь. В нем не участвовал ряд игроков, у которых были травмы разного характера. Поэтому мы их решили поберечь, дав по их восстановлению паузу. Те футболисты, кто вышел на поле в двухсторонке, сыграли нормально. В матчах на промерзшем газоне на первый план выходит не счет, а безопасность игроков: чтобы никто хоть не упал и не "сломался".
– Подписание новичка Магомеда Кратова из киевского "Локомотива" и аренда трех футболистов из житомирского "Полесья" свидетельствуют о том, что вопрос трансферного бана уже решен?
– Он решается. Этот вопрос пока не закрыт, однако нам сказали, что мы можем спокойно работать над трансферами и приглашать новых футболистов. Кроме названых игроков, компанию им должен составить еще один – левый защитник Сергей Корнийчук из того же "Полесья". Планируем его также подписать, взяв в аренду, как Мустафаева и Панчишина.
– На какой период рассчитана аренда?
–¦На полгода, до конца чемпионата. А вот дальше по каждому из них будем думать.
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