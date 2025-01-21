70 на 30. Журналист поделился ощущениями по трансферу Бущана в Саудовскую Аравию

Украинский комментатор и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский в эфире ютуб-канала "ВДИНАМО" высказался о перспективах трансфера голкипера "Динамо" Георгия Бущана в Саудовскую Аравию.

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- Есть понимание, что человек давно стремится играть за рубежом. Я так понимаю, что раньше хотелось на запад. Был вариант, о котором мы когда-то рассказывали, кажется, по "Манчестер Юнайтед" при каденции тен Гага. Часть людей, принимающих решения, которые должны были это решать в клубе, они были не против, но речь шла о том, что он будет вторым вратарем.

Но потом, кажется, спортивный директор взбунтовался, мол: "Что такое? Со мной не посоветовались. Я против". Так он туда и не попал. Это был самый реальный момент. Как по мне, его прайм был на Евро-2020 в 2021 году. Считаю, что он на нем был одним из лучших игроков сборной Украины. И тогда нужно было куда-то ехать, но не сложилось.

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А сейчас компас, как у Джека Воробья, стрелочка показывает туда, куда ты хочешь больше всего. Как-то стрелка начала показывать не на запад, а на восток.

- Ты веришь, что он уедет из "Динамо" уже зимой?

- Да, я верю.

- Скорее да, чем нет?

- 70 процентов на 30 по собственным ощущениям. По собственным ощущениям, основанным на какой-то информации. Но я не могу сказать, что я очень глубоко в этой теме, что на самом деле уже все знаю, написал инсайд и держу руку, чтобы нажать на Enter. Такой стадии нет. Но есть фаза того, что все происходит последовательно и системно.