Харатин: Возвращение в Украину - это был тяжелый шаг. Семья была против

Украиснкий полузащитник Игорь Харатин, который недавно присоединился к "Вересу" , вспомнил свой европейский этап в карьере.

- У тебя большой опыт выступлений в иностранных чемпионатах. Какой самый сильный и где было сложнее всего?

– Все разные. Сложнее всего было там, где я не играл. Но я не могу сказать, что венгерский чемпионат слабее польского. В Польше я не играл, мне было не просто психологически. Но любой опыт – он положительный. Венгерский период в моей карьере вообще был прекрасен.

В "Легии" я познакомился со многими прекрасными людьми. Мне тоже очень нравилась Братислава. Все эти годы мне многое дали. Надеюсь, этот опыт поможет в будущем.

– Как этот опыт изменил тебя?

– Я стал более открытым. Как в жизни, так и в поле. Это помогает в игре. Разговаривать, коммуникировать – очень важно.

– Почему выбрал номер 14 в "Вересе"?

– Играл с этим номером в Венгрии. Это был счастливый период в моей жизни. Потому принял такое решение.

– Почему вернулся в Украину?

– Это был тяжелый шаг. Семья была против. Но я очень скучал по Украине. Не так много играл и хотел реализовать себя. Понимал, что лучшее место, где я могу это сделать – это Украина. Это мой дом. И я не жалею об этом решении. Есть свои нюансы, страхи новые. Но я рад быть дома.