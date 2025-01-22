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Грузинский клуб арендовал нападающего Колоса

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Футболист отправился в аренду в Грузию

Грузинский клуб арендовал нападающего Колоса

Фото: ФК Колос

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Нападающий "Колоса" Гитис Паулаускас продолжит карьеру в Грузии.

25-летний литовский футболист перешел на правах аренды в "Динамо" Батуми. Об этом сообщает официальный сайт ковалевского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Паулаускас присоединился к "Колосу" из "Эгнатии" в январе 2024 года за 200 тысяч евро. В текущем сезоне форвард отыграл 12 матчей, проведя в общей сложности на поле 382 минуты. Контракт игрока с хлеборобами действует до 30 июня 2026 года.

На его счету также 2 гола в 21 поединке за сборную Литвы.

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Динамо (Батуми) Колос (Ковалевка) Гитис Паулаускас
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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