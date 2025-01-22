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Известен список игроков Руха, которые отправились на сборы в Словению

Премьер-лига

"Желто-черные" продолжат подготовку ко второй части сезона в Чатеже

Известен список игроков Руха, которые отправились на сборы в Словению

Фото: ФК Рух

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Во вторник, 21 января, "Рух" отправился на второй этап зимних сборов, который пройдет в Словении, сообщает клубная пресс-служба. После нескольких недель работы на клубной базе "желто-черные" продолжат подготовку ко второй части сезона в Чатеже.

Известен список игроков Руха, которые отправились на сборы в Словению - изображение 1

Первый поединок на сборах в Словении "Рух" сыграет уже в четверг, 23 января. Соперником львовян будет австрийский "Хартберг". Всего "желто-черные" на сборах сыграют 7 спаррингов.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Рух" завершил на 7-м месте, имея в своем активе 23 очка после 17 туров. Следующий официальный поединок "желто-черные" сыграют дома с ЛНЗ в 2025 году. Базовая дата этого матча - 22 февраля.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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