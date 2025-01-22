"Здесь я смогу хорошо проявить себя". Экс-хавбек Карпат – о своем переходе в Рух

Новоиспеченный полузащитник "Руха" Артур Рябов рассказал о решении присоединиться к клубу.

"Я был рад, когда получил приглашение присоединиться к "Руху", ведь не имел много игровой практики в первой части сезона. Считаю, что здесь я смогу хорошо проявить себя. В клубе очень дружный коллектив, который тепло меня принял.

Я общался с Виталием Пономаревым, он видит меня на позиции опорного полузащитника - это моя основная позиция. Однако я могу сыграть и крайнего защитника, ведь это не является проблемой для меня, я - универсальный игрок.

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У нас были достаточно интенсивные тренировки. Впрочем, благодаря этой работе на сборах нам потом будет легче играть в официальных матчах. Во Львове команда прежде всего работала над физической готовностью и игроки выполнили много беговой работы. В Словении мы больше внимания будем уделять непосредственно игровому процессу, проведем спарринги. В этих матчах и в тренировочном процессе команда будет работать над тактическими действиями.

Надеюсь, такая комплексная подготовка поможет нам достигать высоких целей в чемпионате и в Кубке Украины. Я хочу помогать команде бороться за лучшие результаты и, конечно, хотелось бы забить несколько голов", - приводит слова Рябова официальный сайт клуба.