Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кораблин назвал самого принципиального соперника Зари
Ранее он играл в этом клубе
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Экс-полузащитник "Кривбасса", а ныне игрок луганской "Зари" Тимур Кораблин ответил на вопросы пресс-службы криворожского клуба.
- Как называют в команде?
- Караба.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- "Кривбасс". Матчи "Зари" с "Кривбассом" всегда напряженные и боевые.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Испанская Ла Лига. Там играли и играют немало звезд мирового уровня. Месси, Роналду, Неймар...
- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Желько Любенович. Спросил бы как у него дела и поговорили о футболе.
- Любимый спортивный бренд?
- Найк.
- Любимая запрещенная еда?
- Биг Тейтси или Дабл Чизбургер в Макдональдсе.
- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
- На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.
- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Бл###.
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- Сборной Украины, а на спине - Андрея Шевченко.
- За что любишь футбол, а что раздражает?
- Люблю за эмоции, а раздражает - несправедливое судейство, - сказал Кораблин.
Популярное сейчас
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны
- "Даже не знаю, как можно такой гандикап просрать", - Маркевич считает Динамо явным фаворитом в УПЛ
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров