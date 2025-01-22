Кораблин назвал самого принципиального соперника Зари

Экс-полузащитник "Кривбасса", а ныне игрок луганской "Зари" Тимур Кораблин ответил на вопросы пресс-службы криворожского клуба.

- Как называют в команде?

- Караба.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- "Кривбасс". Матчи "Зари" с "Кривбассом" всегда напряженные и боевые.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Испанская Ла Лига. Там играли и играют немало звезд мирового уровня. Месси, Роналду, Неймар...

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Желько Любенович. Спросил бы как у него дела и поговорили о футболе.

- Любимый спортивный бренд?

- Найк.

- Любимая запрещенная еда?

- Биг Тейтси или Дабл Чизбургер в Макдональдсе.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

- На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Бл###.

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- Сборной Украины, а на спине - Андрея Шевченко.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Люблю за эмоции, а раздражает - несправедливое судейство, - сказал Кораблин.