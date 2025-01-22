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Юрий Тлумак: Когда я пришел в Рух, то ребята вспомнили, что я забивал в ворота команды

Премьер-лига

Теперь пришло время забивать в чужие

Юрий Тлумак: Когда я пришел в Рух, то ребята вспомнили, что я забивал в ворота команды

Фото: ФК Рух

Новина українською

Новичок "Руха" Юрий Тлумак поделился впечатлениями от знакомства с командой.

"Очень рад попасть в "Рух" и мне нравится в этой команде. Я знаю многих ребят, ведь дружил с ними и раньше. Здесь собран отличный коллектив, поэтому я достаточно быстро адаптировался. Когда я пришел в команду, то ребята вспомнили, что я когда-то забивал в ворота "Руха". Юрий Климчук играл в том матче и сказал, что в свои ворота я уже забил, а теперь пришло время забивать в чужие.

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В клубе очень хорошие условия для развития футболистов и есть все для того, чтобы игроки прогрессировали. Нагрузки на тренировках непростые, но я и другие новички постепенно привыкаем и все футболисты сейчас набирают оптимальные кондиции. Считаю, что к официальным матчам мы подойдем в хорошей форме.

Виталий Пономарев позвал меня в команду. Он видит меня в роли "восьмерки" и "десятки". В общем Виталий Юрьевич дает различные установки, поддерживает меня. Это приятно и я убежден, что это поможет мне стать сильнее.

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В Словении у нас будут хорошие спарринги против сильных соперников. Это важный опыт для игроков, который поможет нам лучше играть в чемпионате. Во Львове мы работали над физической формой, много бегали. Теперь в Словении мы продолжим подготовку и будем наигрывать игровые связи в товарищеских матчах", - сказал Тлумак для клубной пресс-службы.

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Рух (Львов) Юрий Тлумак
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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