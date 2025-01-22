"Трабзонспор - великий клуб". Сикан пообщался с журналистами в турецком аэропорту

Утром 22 января, нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прибыл в Трабзон, чтобы завершить свой трансфер в "Трабзонспор". В турецком аэропорту украинца застали представители СМИ, и он ответил на вопросы, подтвердив свой переход.

"Мы сядем и поговорим с нашим тренером. Мы решим, на какой позиции он будет меня использовать. Моя основная позиция - центральный нападающий. Однако я буду играть на той позиции, которую выберет тренер.

"Трабзонспор" - великий клуб с большими целями. Это важный шаг для моего футбольного развития. Кроме того, я знаю, что болельщики "Трабзонспора" оказывают мне огромную поддержку. Поэтому я выбрал "Трабзонспор".

Конечно, я разговаривал с Арсением Батаговым. Он рассказал мне очень хорошие вещи о "Трабзонспоре". Он сказал, что это большой клуб с целями. Это было именно то, что я искал. Он сказал, что это клуб, который всегда играет в нападении и стремится выиграть большие трофеи.

Моя семья в настоящее время проживает со мной в Украине. Однако после того, как я обустроюсь здесь, возможно, они решат жить со мной", - сообщил Сикан местным СМИ.