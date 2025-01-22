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"Трабзонспор - великий клуб". Сикан пообщался с журналистами в турецком аэропорту
Форвард "Шахтера" подтвердил свой переход в турецкий клуб
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Утром 22 января, нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прибыл в Трабзон, чтобы завершить свой трансфер в "Трабзонспор". В турецком аэропорту украинца застали представители СМИ, и он ответил на вопросы, подтвердив свой переход.
"Мы сядем и поговорим с нашим тренером. Мы решим, на какой позиции он будет меня использовать. Моя основная позиция - центральный нападающий. Однако я буду играть на той позиции, которую выберет тренер.
"Трабзонспор" - великий клуб с большими целями. Это важный шаг для моего футбольного развития. Кроме того, я знаю, что болельщики "Трабзонспора" оказывают мне огромную поддержку. Поэтому я выбрал "Трабзонспор".
Конечно, я разговаривал с Арсением Батаговым. Он рассказал мне очень хорошие вещи о "Трабзонспоре". Он сказал, что это большой клуб с целями. Это было именно то, что я искал. Он сказал, что это клуб, который всегда играет в нападении и стремится выиграть большие трофеи.
Моя семья в настоящее время проживает со мной в Украине. Однако после того, как я обустроюсь здесь, возможно, они решат жить со мной", - сообщил Сикан местным СМИ.
Сикан также добавил, что в "Трабзонспоре" он будет играть под 14-м номером.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получит за 23-летнего игрока 6 млн евро.
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