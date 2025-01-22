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"Трабзонспор - великий клуб". Сикан пообщался с журналистами в турецком аэропорту

Премьер-лига

Форвард "Шахтера" подтвердил свой переход в турецкий клуб

"Трабзонспор - великий клуб". Сикан пообщался с журналистами в турецком аэропорту

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Утром 22 января, нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прибыл в Трабзон, чтобы завершить свой трансфер в "Трабзонспор". В турецком аэропорту украинца застали представители СМИ, и он ответил на вопросы, подтвердив свой переход.

"Мы сядем и поговорим с нашим тренером. Мы решим, на какой позиции он будет меня использовать. Моя основная позиция - центральный нападающий. Однако я буду играть на той позиции, которую выберет тренер.

"Трабзонспор" - великий клуб с большими целями. Это важный шаг для моего футбольного развития. Кроме того, я знаю, что болельщики "Трабзонспора" оказывают мне огромную поддержку. Поэтому я выбрал "Трабзонспор".

Конечно, я разговаривал с Арсением Батаговым. Он рассказал мне очень хорошие вещи о "Трабзонспоре". Он сказал, что это большой клуб с целями. Это было именно то, что я искал. Он сказал, что это клуб, который всегда играет в нападении и стремится выиграть большие трофеи.

Моя семья в настоящее время проживает со мной в Украине. Однако после того, как я обустроюсь здесь, возможно, они решат жить со мной", - сообщил Сикан местным СМИ.

Сикан также добавил, что в "Трабзонспоре" он будет играть под 14-м номером.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получит за 23-летнего игрока 6 млн евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Yenidonem.com.tr
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
22.01.2025 в 11:49
Сикан был лучшим в Шахтёре. С кем в нападении остался Шахтёр не понятно. Создается впечатление,что готовится полная ликвидация команды.
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Комментарии 3
tolina-ystas (Краматорск)
22.01.2025 в 11:49
Сикан был лучшим в Шахтёре. С кем в нападении остался Шахтёр не понятно. Создается впечатление,что готовится полная ликвидация команды.
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2
shura73 (угледар)
22.01.2025 в 11:57
лучший в шахтёре???
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aleks68
22.01.2025 в 12:10
всё ждёте ликвидации команды?а ещё корчите из себя болельщика шахтёра.если сикан -"лучший",то вы балерина из театра.не поверю что ахметов пойдёт на это.шахтёр не исчез в 2014 или 2022(формально причины были) и останется сейчас.нужен будет нападающий купят,думаю в клубе над этим.
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