Сикан прибыл в Трабзон: Форварда спросили о возможном переходе еще одного игрока Шахтера

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в ближайшее время станет игроком "Трабзонспора". Утром, 22 января, 23-летний футболист прибыл в Трабзон для завершения своего трансфера и уже пообщался с журналистами.

Среди прочего, его спросили о возможном переходе в "Трабзонспор" еще одного игрока "Шахтера" Александра Зубкова.

"Со временем увидим. Может быть, Зубков тоже приедет сюда", - ответил он.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Сикана составит 6 миллионов евро, а также будет включать бонусные выплаты и процент от будущей продажи игрока.