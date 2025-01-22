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Сикан прибыл в Трабзон: Форварда спросили о возможном переходе еще одного игрока Шахтера

Премьер-лига

Даниил Сикан завершает свой переход в "Трабзонспор"

Сикан прибыл в Трабзон: Форварда спросили о возможном переходе еще одного игрока Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в ближайшее время станет игроком "Трабзонспора". Утром, 22 января, 23-летний футболист прибыл в Трабзон для завершения своего трансфера и уже пообщался с журналистами.

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Среди прочего, его спросили о возможном переходе в "Трабзонспор" еще одного игрока "Шахтера" Александра Зубкова.

"Со временем увидим. Может быть, Зубков тоже приедет сюда", - ответил он.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Сикана составит 6 миллионов евро, а также будет включать бонусные выплаты и процент от будущей продажи игрока.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков Даниил Сикан
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Источник:
Yenidonem.com.tr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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