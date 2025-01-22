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Сикан прибыл в Трабзон: Форварда спросили о возможном переходе еще одного игрока Шахтера
Даниил Сикан завершает свой переход в "Трабзонспор"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в ближайшее время станет игроком "Трабзонспора". Утром, 22 января, 23-летний футболист прибыл в Трабзон для завершения своего трансфера и уже пообщался с журналистами.
Среди прочего, его спросили о возможном переходе в "Трабзонспор" еще одного игрока "Шахтера" Александра Зубкова.
"Со временем увидим. Может быть, Зубков тоже приедет сюда", - ответил он.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Сикана составит 6 миллионов евро, а также будет включать бонусные выплаты и процент от будущей продажи игрока.
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