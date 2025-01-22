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Кривбасс официально прекратил сотрудничество с двумя легионерами

Премьер-лига

Оба выступали за юношескую команду

Кривбасс официально прекратил сотрудничество с двумя легионерами

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" прекратил сотрудничество с нигерийскими футболистами Узоми Чиджоке и Чинеду Ичоку. Криворожский клуб решил не активировать опцию выкупа с легионерами юношеской команды клуба U-19.

19-летние Ичоку и Чиджоке присоединились к "Кривбассу" U-19 в сентябре 2024 года. Узома сыграл 5 матчей в юношеском чемпионате, дебютировав в игре против "Динамо" U-19. Всего провел на поле 122 минуты игрового времени. Чинеду несмотря на то, что был заявлен в трех матчах, так и не вышел на поле.

"Кривбасс" U-19 занимает 12-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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